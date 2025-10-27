Яковенко оценил значение испытаний ракеты "Буревестник"

Яковенко: испытания ракеты Буревестник имеют мощное геополитическое значение

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" имеют мощное геополитическое значение - это дает России преимущество в глобальной технологической гонке, заявил РИА Новости заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

"Испытания стратегической крылатой ракеты на ядерной тяге имеет мощное геополитическое значение. Первое, что приходит на ум, это сравнение с первенством Москвы в освоении космоса и мирном использовании атомной энергии. Тогда Советский Союз поставил США в положение догоняющего. Аналогичная ситуация сейчас, спустя более полувека, уже в современной инкарнации России, прошедшей через потрясения 90-х", - сказал Яковенко.

"Как и в то далекое время, России при сравнительно ограниченных ресурсах, да еще в условиях тотального санкционного прессинга Запада удалось не только разрешить принципиально новую, подлинно прорывную техническую задачу, но и по ходу разработать целый комплекс технологий и материалов, которые будут иметь широкое двойное применение и давать ей соответствующие преимущества в глобальной технологической гонке", - добавил он.

Яковенко отметил, что испытанием "Буревестника" Россия еще раз доказала наличие у себя соответствующего промышленного, научно-технического и интеллектуального потенциала, вошла в число лидеров в создании нового технологического уклада.