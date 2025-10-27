Войти
Медведев поздравил друзей России с успешным испытанием "Буревестника"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС.
"Буревестник" представляет собой крылатую ракету неограниченной дальности с ядерным двигателем и боевой частью

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил друзей России с успешными испытаниями новой крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Об этом он написал в X.

"Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний ракеты. По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Это был первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее его определяли военные.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ. В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности". 

