Защитит манёвренные группы: Китай показал новый зенитный комплекс

Источник изображения: topwar.ru

Китайское издание CCTV показало ранее неизвестную зенитную систему малой дальности, установленную на шасси лёгкого бронеавтомобиля и, по-видимому, предназначенную для защиты боевых порядков от низковысотных и малозаметных угроз, начиная от дронов и заканчивая крылатыми ракетами.

Как указывается, новый ЗРК состоит на оснащении роты ПВО 72-й группы армий НОАК [дислоцируется недалеко от Тайваня], где, как можно понять из репортажа, он прошёл цикл войсковых испытаний.

На кадрах фигурирует комплекс, размещённый на базе тактического бронированного внедорожника Dongfeng Mengshi 6х6. ЗРК включает в свой состав бортовой комплекс наблюдения и управления огнём (компактный вращающийся радар и электрооптические приборы в широкоугольных объективах), позволяющий самостоятельно находить цели, и две направляющие для запуска ракет, установленные на крыше БА. Конструкция ПУ очень похожа на систему ПВО ближнего действия SWS3, но без 35-мм пушки и с двумя направляющими вместо четырёх.

Источник изображения: topwar.ru

Официально новое изделие никак не обозначено, однако западные обозреватели полагают, оно относится к семейству FB-10A и имеет вероятный индекс HQ-13. Предположительное предназначение комплекса – сопровождение и зенитное прикрытие манёвренных групп батальонного уровня.

Китай
Тайвань
Тайвань
