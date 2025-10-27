Войти
Военный эксперт рассказал об уникальности ракеты «Буревестник»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Кнутов: на сегодняшний день аналогов ракеты «Буревестник» не существует

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» рассказал об уникальности крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.


«Особенность ракеты, еще раз хочу обратить внимание, состоит в том, что она обходит районы противовоздушной, противоракетной обороны противника. Это говорит о том, что она в состоянии фактически долететь до территории Соединенных Штатов Америки и нанести удар по любой цели, которая там есть. Но, если, например, мы берем дальность этой ракеты 20 тыс. км, экватор — 40 тыс.», — указал он.

Таким образом, данная ракета может достичь любой цели на территории Северной Америки, не говоря уже о Европе, добавил Кнутов.

«То есть, на мой взгляд, это оружие Судного дня. Это связано с тем, что используется ядерная энергетическая установка, и в случае катастрофы, поражения какой-то цели может произойти радиоактивное заражение окружающей среды, и поэтому такое оружие применяется только в качестве встречного удара. Еще главная особенность этой ракеты в том, что она имеет и систему наведения, и все остальные, электронику, и все остальные системы преодоления воздушно-противоракетной обороны не хуже, чем те крылатые ракеты, которые сейчас применяются в зоне СВО», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Кнутов, на сегодняшний день аналогов ракеты «Буревестник» не существует. Россия опережает многие страны на 5–10 лет. Данное оружие, по мнению Кнутова, является ответом американскому лидеру Дональду Трампу на его угрозы разместить на территории Украины Tomahawk.

«И вот подобного рода испытания, они призваны всё-таки немножко отрезвить вот эти горячие головы в Вашингтоне, которые пытаются шантажировать Россию размещением ракет средней дальности. А крылатая ракета Tomahawk — это ракета средней дальности. Мы спецоперацию начинали именно для того, чтобы эти ракеты не были размещены на территории Украины. А сейчас как раз для того, в пику нам, США пытаются сделать всё, чтобы эти ракеты появились непосредственно на украинской земле. Естественно, успешное испытание ракеты «Буревестник» — это предупреждение этим ястребам, которые пытаются нагнетать обстановку в российско-американских отношениях», — заявил Кнутов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как отметил российский лидер, «Буревестник» — это уникальная установка, у которой нет аналогов в мире. По его словам, теперь предстоит задача по постановке ракет «Буревестник» на вооружение ВС РФ


13 октября СМИ сообщили, что новая крылатая ракета «Буревестник», которая на тот момент испытывалась Россией, способна усилить военную мощь страны. Она обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью. Как писали в СМИ, раскрытие информации о новых ракетах заставит западные страны «трястись от страха».

