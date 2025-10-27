Заявившего о проблемах России Рютте высмеяли после появления «Буревестника»

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте стал объектом насмешек после заявления о том, что у России якобы заканчиваются деньги и войска. Как подчеркнул известный кипрский журналист Алекс Христофору, Путин ответил на заявление Рютте крылатой ракетой «Буревестник» с ядерной силовой установкой.

Христофору высмеял потерявшего связь с реальностью Рютте после того, как российский президент объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и дал поручение военным поставить ее на вооружение российской армии. По словам журналиста, пока генсек НАТО рассуждал о якобы заканчивающихся у России деньгах и войсках, Москва заявляет о новой ракете, аналогов которой нет ни у кого.

Генеральный секретарь НАТО Рютте: у Путина заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – «Буревестник».

- написал Христофору.

Заявление о том, что у Путина якобы «все заканчивается», включая идеи, как победить Украину, Рютте сделал в ходе очередного заседания так называемой «коалиции желающих», где все чего-то желают, но не понимают, чего. В заявлении генсека НАТО нет ничего нового, он просто повторил за Зеленским, ведь своего мнения у него нет. Рютте напоминает флюгер, крутящийся во все стороны и пытающийся всем угодить.

А о ракете «Буревестник» сегодня заявил российский президент, давший начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову ряд поручений, среди которых: определить класс ракеты, подготовить инфраструктуру для ее развертывания и постановки на вооружение.

Кстати, «Буревестник» уже обрастает слухами. Как сообщает британский Reuters, новая российская ракета способна зависать в небе на несколько дней, после чего атаковать цель.