Самая мощная ракета без аналогов в мире. Что известно о «Буревестнике»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Эксперт Никулин: «Буревестник» — прорыв российских стратегических ядерных сил

Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Она оснащена ядерной установкой и не имеет аналогов в мире. Что именно отличает эту ракету от всех остальных — в материале «Известий».

Испытания ракеты

• Испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой, успешно завершились. Проверка прошла 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что «Буревестник» представляет собой уникальную разработку, не имеющую аналогов в мире. Ранее в экспертном сообществе сомневались в возможности создания подобного оружия, считая проект практически нереализуемым. Однако российская промышленность и оборонное ведомство доказали обратное.

• Ракета «Буревестник» — межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем и фактически неограниченной дальностью полета. На испытаниях она пролетела более 14 тыс. км за 15 часов. Ее скорость дозвуковая, и ракета похожа на американский «Томагавк» (подробнее об этом оружии США мы писали здесь), но способна находиться в воздухе практически бесконечно и обходить любые системы ПВО и ПРО. Планируется, что на вооружение ее могут принять после 2027 года, особенно если США не согласятся на предложение РФ о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). На Западе ракету уже называют «ракетой Судного дня» и «летающим Чернобылем».

• Ракета существует только в ядерном варианте. Это новое направление развития российских стратегических ядерных сил. Хотя большинство характеристик остаются засекреченными, испытания прошли успешно, и «Буревестник» готовится к принятию на вооружение. На данный момент аналогов этой ракеты у нет.

• Существующий потенциал ядерных сил России полностью гарантирует безопасность как самой страны, так и Союзного государства. Проведенные на этой неделе учения стратегических наступательных сил подтвердили устойчивость и эффективность национального ядерного щита.

Основные характеристики

• Ключевое достоинство — особый атомный двигатель. Он дает ракете практически неограниченный радиус действия и серьезно осложняет ее обнаружение радиолокацией противника. «Буревестник» может долго находиться в заданной зоне патрулирования, преодолевая тысячи километров. Запуск по конкретным координатам выполняется только при получении специального распоряжения.

• В стартовой конфигурации длина ракеты — около 12 м с ускорителем и примерно 9 м после его отделения. Корпус имеет эллипсоидную форму. Старт обеспечивает твердотопливный ускоритель, а маршевую тягу — открытый воздушно-ядерный реактор небольшой мощности, нагревающий поток воздуха до высоких температур. Полет проходит на высоте порядка 10–50 м в дозвуковом диапазоне. Пуски проводятся с наземных установок, а назначение — удары по стратегическим и крупным промышленным целям.

Разработка началась после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году и стала частью стратегии по усилению обороноспособности России и предотвращению возможной агрессии против страны и ее союзников. По итогам народного голосования, проведенного Минобороны России, ракета получила название «Буревестник». В США впоследствии признали, что благодаря своей дальности и автономности, она способна наносить удары практически с любого направления, что делает «Буревестник» серьезным элементом стратегического сдерживания.

При написании материала «Известия» беседовали с бывшим членом комиссии ООН по биологическому оружию Игорем Никулиным.


