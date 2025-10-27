Муфтий Крганов при виде подбитой техники ВСУ ощутил гордость за российскую армию

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов после посещения центра "Юный ястреб" в Волгоградской области, где выставлена подбитая трофейная техника с СВО, сообщил РИА Новости, что испытывает гордость и уверенность в мощи российской армии и ее скорейшей победе.

"Посещение регионального центра "Юный ястреб" в комплексе "Авангард" в Волгоградской области вызывает у всех уверенность в мощности и потенциале нашей страны. Стоя рядом с западной трофейной техникой, подбитой нашими ребятами в СВО, возникает непередаваемое чувство патриотической гордости и восхищения силой России, мужеством наших бойцов, их невозможно сломить. Твёрдая уверенность в победе", - рассказал в воскресенье муфтий Крганов.

По его словам, выставленный подбитый трофейный арсенал ВСУ также вызывает чувство уязвимости украинской армии.

"С нами нельзя бороться, у армии РФ непреклонный характер, и за нами правда", - сказал муфтий Крганов.