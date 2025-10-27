На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

Reuters: «Буревестник» может зависать на несколько дней перед поражением цели

Ракета «Буревестник» может на несколько дней зависать в воздухе перед тем, как поразить цель. Об этом российском оружии высказалось западное издание Reuters.

В сообщении сказано, что у «Буревестника» ядерная двигательная установка спроектирована особым способом. Благодаря такой конструкции ракета сможет летать намного дальше и дольше по сравнению с традиционными двигателями.

Отмечается, что в результате у «Буревестника» появится возможность зависать в небе на длительное время, прежде чем поразить ту или иную цель. Американская некоммерческая организация по безопасности «Инициатива по ядерной угрозе» заявила, что ракета потенциально может оставаться в воздухе несколько дней.

