РИА Новости

Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России

713
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

В Кремле предупредили о жестком ответе на попытки ударить вглубь России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы жестко ответят на попытки ударов ВСУ вглубь России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, очень много пересудов сейчас идет. И сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что дескать они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, Вооруженные силы будут реагировать жестко на это и, как сказал Путин, ошеломляюще", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в Telegram-канале.

Президент в четверг пообещал серьезную реакцию в случае ударов ракетами Tomahawk по территории страны.

Песков подчеркнул, что в словах Путина все предельно ясно. Он также отметил, что Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты, они могут быть, например, британские, германские, итальянские.

Ситуация с Tomahawk

Газета Wall Street Journal написала в среду, что США сняли ограничение на использование некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп опроверг эти сообщения.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг он подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, для этого необходим год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам нуждается в этих ракетах, несмотря на их большие запасы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SCALP
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
