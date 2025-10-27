Войти
Известия.ru

Путин провел совещание с начальником Генштаба Герасимовым. Главное

799
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kremlin.ru

Президенту доложили о ситуации на фронте и ракете «Буревестник»

Утром 26 октября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Они доложили о ситуации на линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Известий».

О ситуации на фронте

Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. По словам Герасимова, она блокировала до 5,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Кроме того, группировка «Запад» окружила Купянск, овладела переправой через реку Оскол и блокировала группировку ВСУ. Также российские военные установили контроль более чем над 70% территории города Волчанск в Харьковской области.

«За последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70% города», — заявил Герасимов.

На купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении — 5,5 тыс. Владимир Путин отметил, что успехи по окружению Купянска и Красноармейско-Дмитровской агломерации стали возможны благодаря героизму российских солдат. По словам президента, Россия будет всегда исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих.

О пленных и мирных жителях

Владимир Путин призвал обращаться с пленными в рамках российского и международного права. Он заявил, что российские военные исторически относились к поверженному противнику с милосердием, будет и дальше исходить из этого. Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. По его словам, украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен.

Также Путин заявил, что при эвакуации в безопасные районы надо оказывать помощь местным жителям при зачистке территорий от ВСУ. По словам президента, украинские формирования используют гражданское население в качестве живого щита.

О ракете «Буревестник»

Завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, испытания прошли 21 октября, ракета преодолела 14 тыс. км, находилась в воздухе около 15 часов. По его словам, ракета показала возможности обхода систем ПРО.

Как сообщил Путин, «Буревестник» — это уникальная установка, у которой нет аналогов в мире.

«У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса», — отметил президент.

О перспективах вооружения

Владимир Путин также сообщил, что в рамках тренировки стратегических наступательных сил были проведены испытания перспективных образцов вооружений. По его словам, тренировка подтвердила надежность ядерного щита страны, современность сил ядерного сдерживания на более высоком уровне, чем у других ядерных государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М