Путин провел совещание с начальником Генштаба Герасимовым. Главное

Президенту доложили о ситуации на фронте и ракете «Буревестник»

Утром 26 октября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Они доложили о ситуации на линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Известий».

О ситуации на фронте

Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. По словам Герасимова, она блокировала до 5,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, группировка «Запад» окружила Купянск, овладела переправой через реку Оскол и блокировала группировку ВСУ. Также российские военные установили контроль более чем над 70% территории города Волчанск в Харьковской области.

«За последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70% города», — заявил Герасимов.

На купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении — 5,5 тыс. Владимир Путин отметил, что успехи по окружению Купянска и Красноармейско-Дмитровской агломерации стали возможны благодаря героизму российских солдат. По словам президента, Россия будет всегда исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих.

О пленных и мирных жителях

Владимир Путин призвал обращаться с пленными в рамках российского и международного права. Он заявил, что российские военные исторически относились к поверженному противнику с милосердием, будет и дальше исходить из этого. Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. По его словам, украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен.

Также Путин заявил, что при эвакуации в безопасные районы надо оказывать помощь местным жителям при зачистке территорий от ВСУ. По словам президента, украинские формирования используют гражданское население в качестве живого щита.

О ракете «Буревестник»

Завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, испытания прошли 21 октября, ракета преодолела 14 тыс. км, находилась в воздухе около 15 часов. По его словам, ракета показала возможности обхода систем ПРО.

Как сообщил Путин, «Буревестник» — это уникальная установка, у которой нет аналогов в мире.

«У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса», — отметил президент.

О перспективах вооружения

Владимир Путин также сообщил, что в рамках тренировки стратегических наступательных сил были проведены испытания перспективных образцов вооружений. По его словам, тренировка подтвердила надежность ядерного щита страны, современность сил ядерного сдерживания на более высоком уровне, чем у других ядерных государств.