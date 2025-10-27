Названа уникальность новой российской ядерной ракеты

Военный эксперт Леонков: «Буревестник» будет применен как оружие возмездия

«Буревестник» является оружием не первого удара и может быть применен после ядерной атаки, рассказал военный эксперт Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее об успешном завершении испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире».

Леонков рассказал, что «Буревестник» впервые был показан в 2018 году, а его испытание спустя 7 лет говорит о том, что ракета будет запущена в серийное производство. По его словам, оружие относится к ядерной триаде, но обладает своей спецификой.

«Это оружие возмездия, то есть не первого удара, а ракета, которая применяется, когда уже обмен ядерными ударами произошел. Главная задача "Буревестника" — разрушить оставшиеся гражданскую и военную инфраструктуру противника», — объяснил Леонков.

Эксперт добавил, что крылатая ракета имеет неограниченную дальность применения и может обходить оставшиеся очаги противоракетной и противовоздушной обороны противника. Она достигает и высокоточно поражает и уничтожает цели термоядерным зарядом, который будет установлен на ее борту, добавил он.

Ранее сообщалось, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» показала высокие результаты по обходу средств ПВО. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил Валерий Герасимов.