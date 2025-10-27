Войти
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Путин поручил Герасимову определить, к какому классу относится "Буревестник"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения.

Он уточнил, что крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого.

"Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах", - сказал Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

