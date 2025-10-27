"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов

Герасимов: "Буревестник" показал высокие возможности по обходу систем ПВО

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

"В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", - сказал Герасимов.