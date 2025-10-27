Путин назвал ракеты "Буревестник" уникальным изделием

Путин назвал крылатые ракеты "Буревестник" уникальным изделием

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого, заявил президент России Владимир Путин.

"Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом мне известны и оценки министерства обороны. Это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - сказал Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.