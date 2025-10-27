Войти
ТАСС

Надежность ядерного щита и испытания "Буревестника". Заявления Путина

579
0
0
Владимир Путин
Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.
Источник изображения: © Ruptly

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Он поздравил бойцов ВС РФ с успехами по окружению Купянска, а также сообщил о завершении решающих испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Ядерный щит 

  • Ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне в мире. "Что касается тренировки стратегических наступательных сил - в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России", - сказал он.
  • Путин обсудил испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. "Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - заявил президент.
  • Путин поручил начать готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ. По словам главы государства, решающие испытания завершены, он поручил решить, к какому классу оружия относится ракета.

Успехи ВС РФ на направлениях СВО

  • Российский лидер поздравил ВС РФ с успехами по окружению Купянска, итогами выполнения боевых задач на других направлениях. Президент предостерег, что противник будет пытаться деблокировать окруженные группировки.
  • Президент поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв.
  • Желающим сдаться в плен военнослужащим ВСУ стреляют в спины, "обрабатывают их дронами".
  • Сохранность жизни личного состава ВС РФ является приоритетной задачей, она должна быть во главе угла.
  • Россия не будет приурочивать решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам, она исходит из военной целесообразности.
  • РФ при зачистке территорий от ВСУ должна сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М