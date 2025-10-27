Надежность ядерного щита и испытания "Буревестника". Заявления Путина

Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Он поздравил бойцов ВС РФ с успехами по окружению Купянска, а также сообщил о завершении решающих испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Ядерный щит

Ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне в мире. "Что касается тренировки стратегических наступательных сил - в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России", - сказал он.

Путин обсудил испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. "Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - заявил президент.

Путин поручил начать готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ. По словам главы государства, решающие испытания завершены, он поручил решить, к какому классу оружия относится ракета.

Успехи ВС РФ на направлениях СВО