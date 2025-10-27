Путин указал на отсутствие в мире аналогов «Буревестника» с ядерной установкой

Путин: аналогов крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой в мире нет

Аналогов крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой в мире нет. Об этом 26 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. <...> Сейчас решающие испытания завершены», — рассказал глава государства.

Он добавил, что постановка ракеты на боевое дежурство требует большой работы, однако ее характеристики подтвердили успешность ее применения.

Путин отметил, что «Буревестник» — уникальное изделие, которого более в мире ни у кого нет. Кроме того, он поручил определить, к какому классу оружия относится ракета, а также подготовить инфраструктуру для размещения ракетного комплекса в состав Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее, 13 октября, СМИ сообщили, что новая крылатая ракета «Буревестник», которая на тот момент испытывалась Россией, способна усилить военную мощь страны. Она обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью. Как писали в СМИ, раскрытие информации о новых ракетах заставит западные страны «трястись от страха».