Герасимов: группировка "Запад" блокировала группировку ВСУ в Купянске

Герасимов: группировка ВС РФ "Запад" блокировала группировку ВСУ в Купянске

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Президент РФ посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.

"На направлении действий группировки войск "Запад" окружён город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии, совершив обходной манёвр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска", - сказал Герасимов.