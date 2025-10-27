Войти
Киев ищет варианты борьбы с новыми российскими дальнобойными авиабомбами

Источник изображения: topwar.ru

Новые российские авиабомбы, способные лететь на 200 км, уже наносят удары по тыловым районам Украины и скоро доберутся до Киева. При этом у украинской ПВО нет средств для борьбы с этими боеприпасами, единственный вариант — сбивать самолеты, их запускающие. Но и здесь не все так просто, как кажется.

Появление на вооружении российских ВКС модернизированных авиабомб с реактивными двигателями делает небезопасными тыловые районы. Если ранее нужно было опасаться только ракет, которых у России не так уж и много, то теперь нужно опасаться и авиабомб. А вот их Россия накопила очень большое количество.

Поскольку украинская ПВО не в состоянии сбивать авиабомбы, то нужно сбивать сами самолеты, их сбрасывающие, дают советы украинские «эксперты». Но тут опять встает проблема ПВО, которая не достает до районов пусков, а подводить комплексы ближе к фронту — это почти 100% их потерять.

В этой ситуации остается только вариант с американскими истребителями F-16, которые должны будут охотиться за российскими фронтовыми бомбардировщиками Су-34. Однако на сегодняшний день поставленные европейскими союзниками истребители не имеют авиационных ракет большой дальности, способных поражать российские самолеты с большого расстояния. А подходить ближе — значит подставиться под российские системы ПВО или истребители прикрытия.

Поэтому все сводится к очередным просьбам к западным союзникам: «дайте дальнобойных ракет», иначе Россия вынесет все тылы ВСУ своими авиабомбами.

