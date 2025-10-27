«Большая угроза, чем Shahed»: КНДР представила новый дрон-камикадзе

Источник изображения: topwar.ru

10 сентября в КНДР прошёл военный парад, на котором среди прочих новинок была представлена неназванная многозарядная пусковая установка на шасси грузового автомобиля с расположенными в ней дронами-камикадзе.

ПУ имеет 6 направляющих, размещённых в два ряда. Как указывается в южнокорейском издании Bemil, комплекс, вероятно, автоматически управляет запуском дронов – углом и режимом их отстрела (одновременным или последовательным). Это даёт возможность одной ПУ поражать сразу несколько целей, среди которых могут фигурировать средства ПВО, КП и узлы связи.

Отмечается, что концепция применения северокорейского дрона-камикадзе схожа с израильским барражирующим боеприпасом Harop от компании IAI, который работает по принципу «найти и уничтожить», что предполагает длительное нахождение в воздухе после запуска, поиск и поражение цели. Аппарат может автоматически обнаруживать источники электромагнитного излучения противника, а его оптико-электронный/инфракрасный сенсор позволяет оператору выбирать цели для атаки.

Широко применяемый на украинском фронте Shahed [имеется ввиду «Герань»], несмотря на конструктивную схожесть, имеет ключевое отличие. В то время как Harop позволяет оператору искать, переназначать или отменять атаку после запуска, обеспечивая гибкое реагирование на меняющуюся ситуацию, Shahed осуществляет автономный полёт по заранее запрограммированным координатам и поражает цель без вмешательства оператора.

Как отмечается, концепция применения Shahed рассчитана на массированные налёты, а Harop – на гибкое нанесение ударов по множественным целям. КНДР, по мнению автора, решила пойти израильским путём:

Северная Корея приняла концепцию проведения роевых операций дронов. Это позволяет выводить из строя за короткий промежуток времени сети ПВО и системы управления, истощая ресурсы обороны.

Как полагает южнокорейский автор, появление в КНДР новой ударной системы демонстрирует структурный сдвиг в военной стратегии, свидетельствуя о переходе от простого массового развёртывания войск (прежде всего, ракетных установок и артиллерии) к проведению многоцелевых и распределённых операций на основе внедрения БПЛА.

Это делает новое северокорейское изделие гораздо большей угрозой, чем Shahed

- считает автор.