ВС РФ развернули спутниковую связь на базе "СНАРК-100Р" в Запорожской области

Комплекс обеспечивает защищенную широкополосную связь напрямую со спутника и выступает резервным каналом в случае повреждения наземных линий

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Связисты Восточной группировки войск развернули линию спутниковой связи на базе "СНАРК-100Р" в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Связисты 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" развернули в Запорожской области линию устойчивой спутниковой связи на базе комплекса "СНАРК-100Р", обеспечив надежное управление подразделениями на передовых рубежах. Комплекс обеспечивает защищенную широкополосную связь напрямую со спутника и выступает резервным каналом в случае повреждения наземных линий", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что особое внимание уделяется маскировке оборудования. Там уточнили, что станцию закрывают маскировочными сетями, дополнительно маскируют ветвями и тщательно устраняют блики и видимые контуры.

"Сегодня была установка спутниковой тарелки "Снарк". Установка ее, вход в связь и передача услуги. Такая система связи имеет преимущество в том, что работает напрямую от спутника. Если вдруг будет повреждена вторая линия связи, можно перейти на резервную", - рассказал начальник станции связи с позывным "Орион".

В военном ведомстве указали, что бойцы соединения связи группировки "Восток" круглосуточно поддерживают устойчивые каналы управления для подразделений.