Войти
ТАСС

Япония успешно запустила ракету с грузовым кораблем для МКС

712
0
0
Беспилотный грузовик HTV-X
Беспилотный грузовик HTV-X.
Источник изображения: humans-in-space.jaxa.jp

Корабль доставит на станцию несколько тонн груза

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило успешный запуск тяжелой ракеты-носителя H3, которая вывела на орбиту новый грузовой космический корабль HTV-X1. Трансляция пуска с космодрома Танэгасима на юго-западе страны велась JAXA.

По данным аэрокосмического агентства, сейчас корабль взял курс на МКС, куда он доставит несколько тонн груза, включая продукты питания и оборудование.

HTV-X1 - усовершенствованная версия японского грузового корабля HTV, который использовался с 2009 года. H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М