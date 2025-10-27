Христофору: после дипломатических шагов Запад всегда обостряет конфликт с РФ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вслед за дипломатическими шагами Запад всегда предпринимает шаги по эскалации конфликта с Россией, отметил в соцсети Х кипрский журналист Алекс Христофору.

"Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте ее назад, за чем следует постепенная эскалация ", — написал он.

При этом журналист подчеркнул, что Владимир Зеленский всегда получает от Запада все, что требует, и это, по словам Христофору, было постоянной моделью конфликта с самого первого дня.

Газета Wall Street Journal написала в среду, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных снарядов, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что Вашингтон не имеет отношения к любому такому оружию, используемым Киевом.

Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг Трамп отметил, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.