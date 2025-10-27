Конструктор Васильев: российская армия получила в распоряжение новые авиабомбы

Российская армия пополнила свой боевой запас корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), которые способны изменить ход боевых действий. Об этом 25 октября сообщил конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев.

«В ходе боевых действий в зоне СВО (спецоперации. — Ред.) наши КАБы демонстрируют огромный потенциал и эффективность при поражении различных целей противника в тактической глубине. <…> Это открывает нам дорогу к победе», — рассказывает он в интервью kp.ru.

Ранее, российская армия располагала авиационными бомбами со слабыми тактико-техническими характеристиками (ТТК). Во время обеих чеченских войн и войны в Южной Осетии (08.08.08.) нашим бомбардировщикам приходилось «на глаз» скидывать снаряды, а сами самолеты часто оказывались в зоне поражения.

Военные эксперты многих стран, особенно Военно-воздушных сил (ВВС) США, со скептицизмом смотрели на наши бомбы.

Однако нашим ученным, инженерам, технологам и конструкторам удалось изменить ситуацию. При помощи минимальных вложений и с ограниченным запасом времени, они смогли увеличить ТТК российских КАБ, приделав к ним универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), а это выпускаемые во время полета крылья, электронная головка самонаведения и корректировка траектории полета со спутника.

При помощи современных технологий, КАБ-500С можно сбрасывать за 200 км до цели и корректировать полет из центра управления, оставляя самолет в безопасности и вне зоны обстрела противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Конструктор Васильев утверждает, что уникальная особенность КАБ-500С является прогрессивная система навигации со спутника. Также он рассказал о КАБ-500Кр, имеющие продвинутую головку самонаведения, и о наиболее массивных КАБ-1500ЛГ-Пр, массой 1,5 тонны, которые оснащены лазерной головкой с гироскопом и проникающей боевой компоновкой.

Специалисты лаборатории по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 123-й бригады Южной группировки войск 25 октября рассказали «Известиям» об особенностях своей работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Специалисты лаборатории отметили, что российские подразделения БПЛА превосходят и местами опережают украинские, которые, в свою очередь, пытаются создавать БПЛА наподобие отечественных.

