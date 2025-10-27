Войти
Первый спутник класса CubeSat: российский аппарат «Геоскан-2» в работе

25 июля 2025 года ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела в космос «Геоскан-2» – по словам разработчика, это первый российский спутник класса CubeSat, предназначенный для контроля воздушного движения. Аппараты этого типа имеют малые размеры и небольшую стоимость, однако могут при этом быть чрезвычайно полезными.

Так, в течение лишь 10 октября «Геоскан-2», сделав четыре витка, обработал 2203 сообщения с 114 самолётов из 32 стран. Большинство из них были зарегистрированы над Центральной Африкой, Восточной Австралией и Тихим океаном. Максимальная скорость движения воздушных судов составила 1110 км/ч, высота полёта – от 76 до 13100 м.

Как указывается в западной прессе, «Геоскан-2» способен собирать данные о воздушном движении в глобальном масштабе, фиксируя положение, скорость и направление полёта ЛА.

Спутник, имея ограниченные ресурсы, может тем не менее выдавать высококачественные данные. Это открывает возможность широкого внедрения аппаратов этого типа в процесс управления воздушным движением, например, в зонах без соответствующей наземной инфраструктуры. В ближайшее время планируется реализовать функции точного слежения за конкретными самолетами, фильтрации данных и экспериментальной передачи сигналов в режиме реального времени.

Спутник разработан российской группой компаний «Геоскан», которая начала работу в 2011 году и специализируется на создании беспилотных систем.

