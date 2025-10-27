Когда внезапно не хватает германия (Süddeutsche Zeitung, Германия)

SZ: в ЕС создадут резерв редкого сырья в ответ на экспортные ограничения Китая

Страны Европы планируют создать государственный сырьевой резерв, пишет SZ. Ранее Китай ввел экспортные ограничения на редкие материалы, которые используются в том числе в оборонной промышленности. Хотя производители и обещают компенсировать потери из собственных запасов, когда-нибудь они иссякнут.

Томас Фромм (Thomas Fromm), Георг Исмар (Georg Ismar)

Жесткие экспортные ограничения Китая на редкие сырьевые материалы тревожат и немецкую оборонную промышленность. Не предвестник ли это грядущего несчастья? В Европе требуют срочно создать государственный резерв.

Конфиденциальная встреча по вопросам обороны состоялась на этой неделе. Обсуждают ситуацию на Украине, закупки для Бундесвера и текущее состояние оборонной промышленности. Прорисовываются некоторые сценарии, в том числе такой: что будет, если Россия когда-нибудь пересечет границу НАТО в странах Балтии, а Китай в это же время нападет на Тайвань?

Ясно одно: перевооружаться пришлось бы еще быстрее, а прежде всего, в еще больших объемах потребовалось бы редкое сырье. Пример нидерландско-китайского производителя полупроводников Nexperia наглядно показывает, как стремительно могут развиваться события: важный поставщик оборудования для чипов приостанавливает отгрузки товаров и немецкому автопрому уже грозят остановки производств и сокращение рабочего времени. В случае Тайваня подобное может повториться — только в куда больших масштабах. Это небольшое островное государство доминирует в мировой полупроводниковой отрасли: около 60% всех чипов производится там. Без этих крошечных электронных компонентов не обойтись и производителям средств ПВО, танков и радиолокационных комплексов.

Ситуация стала бы еще напряженнее. С тех пор как Китай ввел экспортный контроль на редкие ресурсы, вопрос особенно остро встал и для оборонной промышленности. Не оказались ли мы снова в зависимости, как в случае с российским газом? Можно ли превратить это в оружие посредством сдерживания производства в Европе, чтобы прицельно ослабить обороноспособность континента?

Так, компания Hensoldt из Тауфкирхена намерена существенно нарастить выпуск изделий. Ее радары, в частности, нужны для обнаружения и перехвата беспилотников. Для нового комплекса ПВО Skyranger от Rheinmetall, который может устанавливаться на колесные и гусеничные платформы, радары поставляет именно Hensoldt. Здесь производителя прежде всего тревожит грядущий дефицит германия (Ge). Этот элемент впервые обнаружили в Германии, но сейчас из-за сложной добычи и высокой себестоимости почти полностью завозят из Китая. Он используется, к примеру, в радиолокационной технике и приборах ночного видения. В Hensoldt, впрочем, уверяют, что подготовились заранее: "Мы отреагировали на ситуацию с германием еще некоторое время назад и нашли альтернативные источники поставок". Пока потребности "невелики и на обозримое время покрываемы, хотя и по более высоким, чем прежде, ценам".

В Rheinmetall также заявляют, что располагают "устойчивыми и надежными цепочками поставок, обеспечивающими снабжение важным для нашего производства сырьем". Компания покрывает потребности "стратегическими закупками и многолетним складским резервом" — это касается и полупроводников, и редкоземельных материалов. Введены специальные IT-системы, отслеживающие и управляющие расходованием сырья. Главная задача — диверсифицировать источники по всем регионам мира. Это звучит разумно и дальновидно, но когда значительная часть чипов производится на Тайване, а редкоземы поступают из Китая, распределить поставщиков по всем континентам непросто.

Все это подогревает дискуссию об альтернативах сырью из Китая

Изначально министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) хотел во время запланированной на понедельник поездки в Китай поднять эту проблематику, однако, не получив подтверждения о каких-либо встречах помимо переговоров с коллегой Ван И, отменил визит. Это само по себе о многом говорит.

Все эти обстоятельства усиливают дискуссию об альтернативах китайскому сырью. Так, генеральный управляющий Федерального союза немецкой оборонной и безопасности промышленности Ханс-Кристоф Ацподиен считает, что государственный сырьевой резерв — хорошая идея. "Еще и потому, что он сигнализирует КНР: посредством сырьевых ограничений давить на нас и ЕС не получится", — отметил он по запросу издания Süddeutsche Zeitung.

Еще важнее, по его словам, "быстро нарастить наши промышленные мощности по переработке отдельных видов сырья". Для этого нужны ускоренные разрешающие процедуры для производств и процессов, которые "в прошлом мы охотно „перевели“ в Китай по экологическим соображениям. Такой роскоши мы больше позволить себе не можем и не должны", подчеркивает Ацподиен.

Политик от ХДС по внешней и оборонной политике Родерих Кизеветтер давно предупреждает о новой ловушке зависимости и также призывает создать государственный резерв редких сырьевых материалов. "Чтобы формировать запасы не только для населения, но и для определенных отраслей, нужно сначала идентифицировать критически важные компании и сектора промышленности — по аналогии с определением критически важной инфраструктуры в соответствующем законе", — заявил Кизеветтер в интервью SZ. Сейчас Китай контролирует свыше 90% мирового рынка редкоземельных металлов и магнитов. "Нужна широкая стратегическая программа, которая охватит цепочки производства и сбыта, изучит успешные примеры других стран, таких как Япония". Далее при помощи государственных стимулов сами компании должны создавать резервы — как это отчасти уже делает оборонная отрасль.

По словам Кизеветтера, время для раннего заключения соглашений или введения квот на диверсификацию упущено. Экспертная группа в области постоянных магнитов предлагала дельные меры "и указывала на опасность односторонней зависимости Германии от Китая". Помимо отсутствия собственных резервов, проблема нехватки вариантов добычи и партнерств — это вопрос государственной политики, ведь множество рудников по всему миру принадлежат китайским компаниям или их лицензии на добычу находятся у Китая.

Пока что: оборонная промышленность не сообщает о перебоях

"Стратегические партнерства в сырьевой отрасли — как, например, у нас с Казахстаном — требуют от правительств смелости заниматься добычей сырья и принимать более высокие цены", — подчеркивает Кизеветтер. Так, Япония после того, как Китай в 2010 году на два месяца перекрыл ей поставки редкоземов (что вызвало резкий рост цен и сбои в производстве и логистике), инвестировала в новые геологоразведочные проекты и технологии переработки.

В Федеральном министерстве экономики напоминают, что 9 октября Китай объявил о введении экспортного контроля в отношении сверхтвердых материалов, оборудования и сырья для редкоземов — в том числе пяти видов средних и тяжелых редкоземельных элементов, а также для литиевых батарей и искусственных графитовых анодных материалов. Ведется тесный обмен с компаниями, которые затронули ограничения, Еврокомиссией и другими европейскими партнерами. "Цель — скоординированный на уровне ЕС подход. Комиссия собирает отклики бизнеса и регулярно обсуждает их с китайской стороной", — подчеркивается в ответе ведомства. Кроме того, федеральное правительство задействует все доступные каналы — например, через посольство Германии в Пекине, чтобы донести, насколько эта ситуация критична для немецких компаний.

Параллельно ведется работа над дополнительными сырьевыми партнерствами — уже ведется кооперация с рядом богатых ресурсами стран, включая Канаду, Австралию, Чили, Перу, Монголию и Бразилию.

Пока что оборонная отрасль не фиксирует перебои, но возникает вопрос, как это скажется при намеченном расширении производства. Например, у множества небольших стартапов, занимающихся беспилотниками. Сейчас они работают с относительно малыми тиражами. Однако цель — резкое наращивание выпуска изделий. На другом оборонном предприятии, которое по соображениям безопасности просит себя не называть, говорят: по "отдельным критически важным компонентам" в работе временно опираются на двух европейских поставщиков. Прежде всего это полупроводники, графит и германий — критические компоненты, которые требуются в большом количестве. По объемам этого пока хватает на "текущие потребности", однако с ростом производства, вероятно, придется обращаться и к зарубежным поставщикам. Сейчас они "создают запасы", чтобы избежать возможных дефицитов сырья.