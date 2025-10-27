Войти
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США

Источник изображения: topwar.ru

Армия США активно осваивает новый лёгкий внедорожник ISV («машина пехотного отделения») производства GM Defense, поставки которого начались в 2021 году. Всего предполагается закупка около 2 тыс. экземпляров техники.

ISV может перевозить солдат практически по любой местности в любых условиях, но имеется важный нюанс – она не в состоянии защитить бойцов от засады или обеспечить прикрытие

- говорится в издании Defense One.

Как указывается, 20 лет назад в Ираке легкобронированные Humvee не смогли обеспечить надлежащей защиты в Ираке. В связи с этим военные начали устанавливать на машины самодельную броню. В конечном итоге Минобороны создало технику с усиленной защитой – бронеавтомобили MRAP.

Источник изображения: topwar.ru

Мы решили навешивать всё больше и больше брони. Это всё больше и больше ограничивало нас. Это снижало скорость. Мы становились всё более уязвимыми, так как могли двигаться только по очень специфическим дорогам. ISV позволяет избежать этого, выводя из тактического тупика

- отметил полковник Дэвид Лэмборн из 25-й пехотной дивизии.

Как он пояснил, задача ISV – это исключительно перевозка личного состава. Чтобы отделение, передвигаясь на этой машине, не попало в засаду, разведка (например, впереди летящий БПЛА) будет сканировать поле боя на предмет угроз, и, если обнаружит их, то сообщит об этом по радиосвязи десанту, чтобы он спешивался и нашёл укрытие:

Источник изображения: topwar.ru

Новая машина ни в коем случае не должна вступать в контакт с противником.

По словам полковника, реальная проблема при эксплуатации ISV состоит в необходимости защиты от БПЛА. Как он пояснил, требуется «что-то лёгкое, использующее средства РЭБ для подавления вражеских беспилотников, а не что-то, нуждающееся в боеприпасах». Однако можно напомнить полковнику, что на том же украинском фронте активно применяются БПЛА с оптоволоконным управлением, которые неуязвимы к комплексам РЭБ.

№1
27.10.2025 06:38
На наш Пластун можно навесить гусеницы благодаря сочлененному корпусу, повороту в движении. История повторяется после управляемого вектора тяги самолетов.
так что и нам придется тысячи Пластунов выпустить, советским автозаводам спасибо.
0
Сообщить
