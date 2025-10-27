Трамп собирается преобразовать ВМС США в «Золотой флот»

Источник изображения: topwar.ru

Американский президент Дональд Трамп планирует собирается обновить военно-морские силы США и переименовать их в «Золотой флот» (Golden Fleet). Предполагается, что новый флот будет иметь в своем составе ряд крупных боевых кораблей, несущих мощные дальнобойные ракеты, и корабли меньших размеров, такие как корветы.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, основной целью создания «Золотого флота» будет обеспечение возможности противостоять угрозам со стороны Китая. В настоящее время уже идет работа над новым классом фрегатов, в том числе с возможностью вооружения их гиперзвуковыми ракетами. Предположительно, администрация Трампа планирует сосредоточиться на создании флота, имеющего в своем составе примерно 280–300 кораблей разных типов и множество беспилотных аппаратов.

Ранее министр войны США Пит Хегсет приказал направить ударную группу авианосца Gerald Ford к берегам Венесуэлы. В состав ударной группы, сопровождающей авианосец, входят также эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge класса «Арли Бёрк».

Предполагается, что вышеназванная АУГ присоединится к группе «Иводзима» и другим подразделениям ВВС и ВМС США, в настоящее время дислоцированным в южной части Карибского моря и Пуэрто-Рико и занимающимся непримиримой и ожесточенной борьбой с заподозренными в связях с наркоторговцами рыбацкими лодками.