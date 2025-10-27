Войти
Бельгия направляет прибыль с активов РФ в военный бюджет

Источник изображения: topwar.ru

Бельгия нашла способ получать стабильный доход с замороженных российских активов – около 1,2 миллиарда евро в год. Эти деньги идут прямо в военный бюджет страны. Источник дохода – налоги с прибыли, которую приносят средства, заблокированные на площадке Euroclear. Там лежит основная часть российских активов, арестованных Евросоюзом в 2022 году.

Выходит, деньги вроде как «заморожены», но при этом продолжают работать – приносят проценты, которые оседают в бельгийской казне. Для Брюсселя это не просто бонус, а уже серьезная статья доходов, помогающая финансировать оборону. Воровство, которое оправдывают всевозможными причинами.

Премьер-министр Барт Де Вевер отказался поддерживать план Евросоюза по полной экспроприации российских средств в пользу Украины. Как говорят источники, у Бельгии нет желания рисковать: любое прямое изъятие грозит судебными исками, ответными шагами Москвы и потерей «золотой жилы», которая сейчас пополняет бюджет без лишнего шума.

По сути, страна превратила замороженные активы в финансовый инструмент – стабильный, прибыльный и вполне законный. Ирония в том, что на словах Европа говорит о «солидарности с Киевом», а на деле извлекает выгоду из российских денег.

Бельгийская схема наглядно показывает двойственность подхода ЕС: публично – поддержка Украины, в кулуарах – прагматичный расчет. И пока в Брюсселе спорят о праве тратить чужие активы, эти «замороженные» миллиарды уже работают – но совсем не на ту сторону, о которой принято говорить с трибун.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
