Войти
Военное обозрение

В Германии взорвана последняя в стране атомная электростанция

505
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Германии взорваны две 160-метровые градирни старейшей атомной электростанции страны Гундремминген, являвшейся одним из символов немецкой атомной энергетики. В результате контролируемого подрыва гигантские бетонные сооружения обрушились почти одновременно. Для операции в градирнях было пробурено более тысячи отверстий под взрывчатку. Гундремминген считается историческим местом для немецкой атомной энергетики — именно здесь в 1966 году был запущен первый крупный реактор в стране.

Это событие стало самым заметным этапом демонтажа станции, которая окончательно прекратила работу в конце 2021 года. После прекращения работы последней немецкой АЭС с территории станции были вывезены около 4700 тонн строительных материалов. После взрыва градирен уничтожено еще 56 тысяч тонн железобетона, который затем переработают в щебень и строительное сырье.

Между тем, согласно недавнему докладу немецкого государственного агентства BNetzA, уже в ближайшие годы потребление энергии в ФРГ вырастет с 550 до 725 ТВт⋅ч, что заставит граждан платить больше налогов. Кроме того, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением, в Германии необходимо будет построить еще от 44 до 71 новых газовых станций. Это автоматически повысит потребление газа на 18%, при этом пока неизвестно, где его брать: после диверсий на «Северных потоках» Россия отрезана, а единственный из относительно приемлемых вариантов — США — постоянно повышают цены.

Так называемый «зеленый курс» и отказ от атомной энергетики постепенно заводят Германию в окончательный тупик: промышленность катится в пропасть, заводы бегут в США и Азию, а тарифы для населения растут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М