В Германии взорваны две 160-метровые градирни старейшей атомной электростанции страны Гундремминген, являвшейся одним из символов немецкой атомной энергетики. В результате контролируемого подрыва гигантские бетонные сооружения обрушились почти одновременно. Для операции в градирнях было пробурено более тысячи отверстий под взрывчатку. Гундремминген считается историческим местом для немецкой атомной энергетики — именно здесь в 1966 году был запущен первый крупный реактор в стране.

Это событие стало самым заметным этапом демонтажа станции, которая окончательно прекратила работу в конце 2021 года. После прекращения работы последней немецкой АЭС с территории станции были вывезены около 4700 тонн строительных материалов. После взрыва градирен уничтожено еще 56 тысяч тонн железобетона, который затем переработают в щебень и строительное сырье.

Между тем, согласно недавнему докладу немецкого государственного агентства BNetzA, уже в ближайшие годы потребление энергии в ФРГ вырастет с 550 до 725 ТВт⋅ч, что заставит граждан платить больше налогов. Кроме того, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением, в Германии необходимо будет построить еще от 44 до 71 новых газовых станций. Это автоматически повысит потребление газа на 18%, при этом пока неизвестно, где его брать: после диверсий на «Северных потоках» Россия отрезана, а единственный из относительно приемлемых вариантов — США — постоянно повышают цены.

Так называемый «зеленый курс» и отказ от атомной энергетики постепенно заводят Германию в окончательный тупик: промышленность катится в пропасть, заводы бегут в США и Азию, а тарифы для населения растут.