Операторы БПЛА показали работу центра по производству дронов в зоне СВО

Специалисты лаборатории по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 123-й бригады «Южной» группировки войск 25 октября рассказали «Известиям» об особенностях своей работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Эта лаборатория по производству дронов и людей, которые будут ими управлять находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения — около 15 километров до противника. <…> Тем не менее мы [находимся] глубоко под землей и практически неуязвимы для врага» — рассказал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Командир роты беспилотных систем с позывным Легион, проводя экскурсию по лаборатории, где ежедневно производятся и чинятся дроны, отметил, что она работает как в интересах самого подразделения, так и в интересах всей бригады. Свой рассказ он начал с описания комнаты выдачи оборудования, куда в центр поступает вся техника. Там, по его словам, производится учет оборудования, его дальнейшее распределение, а также хранятся оптоволоконные катушки.

Затем он показал и саму лабораторию, где происходит подготовка и усовершенствование беспилотников. Там ремонтируются дроны, а также производится их «прошивка» — настройка программного обеспечения, которое позволяет аппаратам достигать целей.

«Это программа чтобы <…> у нас показывалась картинка. Также можем его (аппарат. — Ред.) перепрошить под сброс, сделать, чтоб он полетел и сбросил, например, гранату», — объяснил один из специалистов с позывным Еврей.

Эта процедура, по словам мастера, позволяет пресечь попытки терпящих неудачи подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «перехватить» управление российским БПЛА или сбить его с курса.

«У нас сейчас здесь идет активная боевая работа. И это чувствуется что они (ВСУ. — Ред.) несут потери, как в живой силе, так и в операторах (БПЛА. — Ред.) у них сейчас в этом недостаток большой. Проверяем их дроны, дроны сделаны на скороспех. Скажем так грубо: и половина у них не взрывается», — продолжил свой рассказ Легион.

Затем «Известиям» проиллюстрировали работу цеха, оснащенного 3D-принтерами, где создаются так называемые «дроны-сбросники», способные, по словам командира роты, не только выпускать снаряды, но и доставлять разные грузы российским подразделениям начиная от провизии и заканчивая боеприпасами.

Специалист с позывным Шаман, задействованный в данном цеху, добавил, что полимерный принтер также необходим для того, чтобы восстанавливать поврежденные БПЛА, так как он создает все необходимые для этого детали, которые также необходимы для новой отечественной разработки — «дроно-ждунов».

«Они садятся на такие ноги, чтобы не повредиться. <…> Они недавно появились. Начали (производство. — Ред.), пошло все хорошо и используем в масштабах. <…> Ему нужно дождаться противника в определенной точке. Лучше посадить «ждуна», чем «птица» (так называют беспилотники в армии. — Ред.) будет висеть в небе», — сообщил он.

Специалисты лаборатории отметили, что российские подразделения БПЛА превосходят и местами опережают украинские, которые, в свою очередь, пытаются создавать БПЛА на подобии Отечественных.

