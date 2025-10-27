Войти
В США представили реактивный БПЛА, способный вертикально взлетать и приземляться

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания SHIELD AI, занимающаяся аэрокосмическими и оборонными технологиями, представила свою новейшую разработку — модульный малозаметный реактивный беспилотник X-BAT, способный вертикально взлетать и приземляться. БПЛА будет управляться искусственным интеллектом, что минимизирует участие оператора и позволит работать в отсутствии связи и навигации. Предполагается, что X-BAT сможет выполнять различные задачи — от разведки до ударных миссий. Прототип уже прошел аэродинамические испытания, а первые полеты нового американского беспилотника запланированы на 2028 год. Стоимость Х-ВАТ обещают удержать в пределах 20–30 миллионов долларов.

Благодаря вертикальному взлету и посадке X-BAT будет способен работать без взлетно-посадочных полос, что позволит запускать его с кораблей, небольших островов или временных передовых баз. Это обеспечит гораздо большую гибкость при его развертывании, особенно в районах, где традиционные аэродромы недоступны или уязвимы.

Как утверждают разработчики, новый дрон будет использовать передовую систему автономного полета Hivemind, обеспечивающую ему возможность самостоятельно летать, ориентироваться и вести бой даже в условиях отсутствия GPS и других каналов связи. Кроме того, эта система также позволяет нескольким беспилотникам этого типа обмениваться данными и в автономном режиме координировать атаки.

Длина Х-ВАТ составляет около 8 метров, размах крыла — 12 метров. Максимальная дальность полета нового БПЛА будет достигать 3200 километров. Он может нести оружие классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в скрытых отсеках для обеспечения малозаметности, а при необходимости можно разместить дополнительную полезную нагрузку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
GPS
БПЛА
