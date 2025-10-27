Россия стала инициатором глобального договора по борьбе с киберпреступностью

Источник изображения: topwar.ru

Владимир Путин назвал подписание Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью историческим шагом. И в какой-то степени это действительно редкий случай – страны, которые обычно спорят обо всем, сумели договориться.

Документ, подписанный 24 октября, стал первым глобальным договором, нацеленным на защиту мира от преступлений в цифровом пространстве.

Президент сказал прямо: киберпреступность давно перестала быть делом одиночек за монитором. Сегодня это оружие. Через сеть воруют деньги, ломают энергосистемы, вмешиваются в работу больниц и аэропортов, вербуют людей в террористические группировки. Конвенция должна стать попыткой навести порядок там, где давно нет границ.

Россия стала автором идеи. Москва предложила вариант, где все страны равны, и никто не лезет во внутренние дела других. Это отличает новый документ от Будапештской конвенции, которую Россия считала предвзятой. В итоге большинство членов ООН поддержали именно российскую инициативу.

Конвенция создает систему, где правоохранители разных стран смогут работать вместе. В планах – круглосуточная сеть центров, которые будут мгновенно обмениваться данными о кибератаках. Это значит, что реагировать на угрозы можно будет в реальном времени.

Заместитель генпрокурора Игорь Гуцан назвал этот шаг возможностью построить реальную систему цифровой защиты. От краж данных до атак на энергетику. Для России подписание Конвенции стало логичным продолжением курса на кибербезопасность – от борьбы с онлайн-мошенниками до создания собственных защитных технологий.