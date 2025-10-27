Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» в ДНР, поставил новые задачи

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов провел проверку выполнения боевых задач соединениями армии и морской пехоты группировки войск «Центр». Об этом 25 октября сообщили в Минобороны России.

«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — говорится в сообщении МО РФ.

По итогам совещания Герасимов подвел промежуточные итоги работы и отметил значительный вклад бойцов группировки войск «Центр» в освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Также он поставил новые задачи командованию.

В Минобороны РФ 20 октября сообщили, что Российская армия освободила населенный пункт Ленино в ДНР. 19 октября стало известно, что бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области. При освобождении очередного села на пути к Красноармейску российские штурмовые отряды применили тактику, основанную на предыдущем боевом опыте.

