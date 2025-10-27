Войти
Париж и Берлин договорились о создании своей системы раннего предупреждения JEWEL

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение о намерениях, инициирующее инициативу JEWEL. Это совместная система раннего предупреждения для Европы. Отмечается, что реализация этого проекта позволит создать систему, которая будет «дополнять потенциал» системы раннего предупреждения США.

Минобороны Франции:

Это будет способствовать интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне НАТО с одновременным укреплением европейской основы альянса.

Раннее предупреждение позволяет обнаруживать запуск ракеты, отслеживать её траекторию на протяжении всего полёта, передавать данные в режиме реального времени в командные центры, чтобы инициировать соответствующие контрмеры, включая перехват, если он возможен.

Система основана на двух взаимодополняющих сегментах. Первое - космические спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, которые обнаруживают запуск ракет по потоку тепла, выделяемого сгораемым ракетным топливом. Второе - сеть наземных стационарных и мобильных радаров, работающих в различных частотных диапазонах, отслеживающих траектории баллистических ракет, а для загоризонтных радаров - траектории крылатых ракет, движущихся на малых высотах.

Система также может быть усилена за счет развертывания средств обнаружения на сверхбольших высотах, чтобы расширить, дополнить и усовершенствовать наблюдение за определенными критическими географическими районами, как это называют в Минобороны Франции.

Сегодня Европа по-прежнему зависит от информации, поступающей от американских систем раннего предупреждения, что признают в Берлине и Париже.

Минобороны Франции:

Развитие суверенной европейской системы позволило бы укрепить стратегическую автономию континента и укрепить европейскую опору НАТО. Именно с этой точки зрения Франция и Германия решили объединить свои усилия в рамках инициативы JEWEL, чтобы вместе создать первый европейский потенциал раннего предупреждения.

Первая очередь программы JEWEL планируется к реализации Берлином и Парижем в начале 2030-х годов. Финансовое обеспечение проекта возьмёт на себя Европейский фонд обороны.

В рамках первой очереди проекта Франция и Германия собираются вывести на орбиту один или два геостационарных спутника, взаимодополняющих и совместимых, способных непрерывно контролировать запуски ракет из космоса. Также предусматривается создание единого интерфейса на основе объединения навигационных систем Франции и Германии, что, как утверждается, позволит облегчить обмен данными о ракетной угрозе, включая данные по координатам полёта ракеты.

Начало «противоракетному» сотрудничеству Берлина и Парижа было положено в конце августа этого года в Тулоне, где состоялся франко-германский совет обороны и безопасности.

Минобороны Франции:

Запуская JEWEL, обе страны полностью берут на себя ведущую роль в создании европейского потенциала раннего предупреждения.

Укрепляя европейскую основу Североатлантического союза, эта инициатива вносит вклад в противоракетную оборону НАТО.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Проекты
NATO
