Дрон «Судного дня»: в РФ готовят систему анализа последствий ядерных катастроф

Источник изображения: topwar.ru

В России завершили этап проработки сценариев применения FPV-дрона с мрачным названием «Судного дня». Машина создается для тех ситуаций, когда на земле уже не ступит человек – после ядерного удара, радиационной утечки или крупной аварии.

Дрон должен первым войти в зараженную зону, замерить фон, зафиксировать разрушения и передать данные спасателям, когда связь рвется, а воздух опасен для дыхания.

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал ТАСС, что проект движется активно, но детали засекречены. Он лишь подчеркнул: цель не в оружии, а в спасении жизней – если мир все-таки дойдет до самого худшего сценария.

«Судный день» создается в рамках программы «Хруст». По сути – это маневренный FPV-дрон с усиленной защитой и сенсорным блоком, который выдерживает мощное излучение и химическое загрязнение. Он держится в воздухе до 20 минут, проходит от полукилометра до двух километров и передает картинку даже в тяжелых условиях помех и радиации.

Проект задумывался под двойное назначение. Его можно будет использовать не только в условиях войны, но и при ликвидации последствий катастроф – на АЭС, химических заводах, в местах, где человеку просто нельзя находиться.

По словам Кузякина, дрон станет частью системы радиационного и экологического мониторинга, чтобы спасатели могли видеть картину в реальном времени и действовать быстро, когда каждая минута решает судьбу людей.

