Западные беспилотники на украинском поле боя не впечатляют (The Economist, Великобритания)

Economist: западные БПЛА оказались бесполезными в боевых действиях на Украине

Большинство беспилотников, произведенных в странах НАТО, оказались бесполезными в условиях реальных боевых действий на Украине, пишет Economist. Они оказались слишком дорогими и при этом не способными справиться с российскими средствами РЭБ, а наносимый ими урон был незначительным.

Большинство западных дронов слишком дороги и не соответствуют боевым действиям, которые ведет Россия.

Американские беспилотники Switchblade ("Выкидной нож") когда-то слыли самыми современными. Быстрые, "умные" и точные, они были незаменимы для спецназа в Ираке и Афганистане. Но когда в 2022 году партия Switchblade-300 попала на Украину, возлагавшиеся на них большие надежды стремительно угасли. Беспилотники оказались непомерно дороги и при этом не справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. И даже поражая цели, они наносили лишь минимальный ущерб. "На испытаниях они давали сбои в условиях помех, — рассказывает разработчик военных беспилотников Валерий Боровик. — Когда один из них влетел в заднее стекло микроавтобуса, передние даже не разбились".

С тех пор различные западные компании стремятся "обкатать" свои беспилотники на лучшем в мире испытательном полигоне. Но не преуспели. Украинские компании, некогда старательно подражавшие западным технологическим тяжеловесам вроде Anduril и Helsing, теперь сами торят путь для этих многомиллиардных компаний. Боровик, чьи беспилотники участвовали использовались в операции "Паутина" — дерзком налете на аэродромы со стратегическими бомбардировщиками в глубоком тылу — предполагает, что западная техника составляет "не более 20-30%" на полях сражений. "Украина сейчас опережает почти все страны мира", — подчеркивает он.

Отчасти это объясняется дешевизной, но и производительность становится все важнее. Беспилотники украинских производителей больше подходят для военных нужд. У их создателей гибче подход, и они и лучше понимают фронт работ, его массив данных и стремительно меняющиеся потребности. Разумеется, не все западные оборонные гиганты испытывают свою продукцию в украинских условиях. "Но, не видав моря, как можно сделать хорошую лодку?" — спрашивает риторически глава "Технологических сил Украины" Вадим Юник.

Суть проблемы — в различии доктрин. Вплоть до недавнего времени западные страны сосредоточились на эксклюзивном вооружении, которое хорошо себя зарекомендовало в ограниченных сражениях с менее продвинутыми противниками. Украинско-российское поле битвы разительно отличается: оно тотальное, более уравновешенное и в высшей степени демократичное. Дешевые беспилотники с видом от первого лица, которые Украина внедрила первой в 2023 году, а Россия быстро адаптировала, теперь уничтожают высокоценные цели там, где раньше требовалось более современное оружие. Главным же новшеством России стала стратегия "спама" — массированный запуск беспилотников для подавления противовоздушной обороны.

В этой связи возрастает ценность одноразовой техники. Так, средний срок службы наземного беспилотника на Украине составляет всего неделю, говорит глава конструкторского бюро Burevii ("Буран") Виктор Долгопятов, пионер в создании этого нового класса оружия. Если экстраполировать такие потери на всю линию фронта протяженностью 2 000 километров, становится понятен масштаб проблемы. Нет смысла отправлять в бой горстку западных систем стоимостью в сотни тысяч долларов, когда есть украинские аналоги, которая стоят от 10 до 20 тысяч долларов. Однако именно на них продолжают ставить западные компании и их правительства. "Это все равно что выбирать между BMW и Skoda Octavia, — говорит сотрудник правительственного подразделения оборонных технологий Brave-1 Эдуард Лысенко. — BMW быстрее и комфортабельнее, но они вам не помогут, если задача стоит обеспечить автомобилями всех желающих".

Один из беспилотников, который воплощает в себе украинский ответ в ключе Skoda на российскую стратегию забрасывания "спамом", — это Blyskavka ("Молния"). Что характерно, этот летательный аппарат с неподвижным крылом скопирован с другой "Молнии", российской. Blyskavka недавно поступила в серийное производство и изготовлена из самых дешевых доступных материалов. Выглядит она непрезентабельно, но отлично подходит для солдат на передовой, поскольку доставляет 8 килограмм взрывчатки на расстояние свыше 40 километров при стоимости всего в 800 долларов. Ведущий инженер беспилотника отчитывает западных конкурентов за то, что они сосредоточены на "навороченных" изделиях малыми партиями с огромной наценкой, чтобы "отбить" высокие затраты на разработку.

Компании, которые пользуются спросом на Украине, как правило, завоевали значительное присутствие на местном рынке уже на ранних этапах: они отправляют системы на испытания, а затем быстро их внедряют. В пример можно привести компании при поддержке бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта и немецкую Quantum Systems, которая производит разведывательные беспилотники. Vector от Quantum Systems — один из самых дорогих в арсенале Украины, но хорошо зарекомендовал себя среди командиров. Александр Бережной, возглавляющий украинское представительство компании, говорит, что ранее внедрение на местном уровне было осознанным решением и позволило идти в ногу с изменениями.

Украинские новшества пока не сказались на распределении серьезных денежных потоков. Страны НАТО договорились довести расходы на оборону до 5% ВВП, из которых минимум 3,5% приходится на военную технику. По некоторым признакам, приоритеты меняются, но значительная часть инвестиций все равно достанется европейским военным компаниям, чья продукция не подходят для задач, которые приходится решать в ходе украинского конфликта. Между тем, украинским компаниям, чьи детища уже прошли боевое крещение, остро нужны деньги. До 40% от совокупных мощностей для производства беспилотников в стране простаивает. На недавнем мероприятии Brave-1 во Львове украинские компании привлекли 100 миллионов долларов частных инвестиций. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, но все равно крохи по сравнению с десятками миллиардов, что тратятся за рубежом.

Безусловно, любые инвестиции в украинскую индустрию беспилотников сталкиваются с очевидными препятствиями. Защита интеллектуальной собственности в стране оставляет желать лучшего, в верховенстве закона есть серьезные пробелы, и к тому же действуют ограничения на экспорт оружия. Сомнения возникают и насчет долгосрочных экономических перспектив. Украина, по сути, перевернула привычный и прибыльный путь передачи военных технологий для гражданских нужд — наоборот, перепрофилировав гражданские технологии для передовой. Увы, многое из этого не составит труда воспроизвести. И все же нельзя не прийти к выводу, что западные компании, армии и правительства лишь выиграли бы, переняв опыт Украины в области беспилотников.

Вполне возможно, что по всем вышеперечисленным причинам и иным соображениям свою лучшую продукцию западные компании держат подальше от украинского поля боя. Но пример Switchblade-300s показывает, что "срок годности" технологии ограничен и что необходимо постоянное обновление. (Например, новейший Switchblade не без успеха используется в условиях ограниченных помех.) Ультрасовременное оружие всегда должно быть под руками. Но украинский конфликт открыл ящик Пандоры с дешевыми технологиями вроде того же "спама", и это грозит подавить любую армию, которая к этому не готова. "Никто в этом мире не представляет себе, какие угрозы появятся завтра — ни один аналитик и ни один генерал, — заключил Боровик. — Поэтому мой совет оборонным фирмам: если вы сегодня не вовлечены в украинский конфликт по самые уши, завтра вы — банкрот".