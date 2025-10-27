«Составит конкуренцию HIMARS»: Франция анонсировала испытания РСЗО Thundart

Источник изображения: topwar.ru

Компании MBDA и Safran анонсировали испытания пусковой установки Thundart – новой французской РСЗО, предназначенной для замены устаревающих пусковых установок LRU [местное обозначение американского комплекса M270] с дистанцией огня 70 км. Как было заявлено, демонстрационные стрельбы новой системы запланированы на середину 2026 года и состоятся в рамках реализации программы FLP-T.

Первоначальная дальность полёта ракеты ожидается на уровне 150 км, в качестве СУО для ПУ будет использоваться система ATLAS от САУ CAESAR. В Минобороны Франции заявили, что Париж стремится вернуть себе суверенитет в области дальнего огня и разрабатываемая под его патронажем система «составит конкуренцию HIMARS». Создаваемую в этой связи ПУ Thundart, которую впервые представили в 2024 году, планируется запустить в массовое производство до конца десятилетия.

Предполагается, что новая установка, существующая пока что лишь как концепт, по дальности огня и мобильности будет аналогична американской РСЗО HIMARS, но будет создана исключительно на основе французских технологий.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета от Thundart будет сочетать в себе систему наведения от компании Safran, созданную на основе управляемых авиабомб AASM Hammer, с двигательной установкой и боеголовкой от MBDA, разработанными для европейских программ «глубокого удара». По предварительным данным, ракета будет иметь диаметр 227 мм и будет совместима с французским парком ПУ LRU. По всей видимости, запланированные на 2026 год первые стрельбы состоятся с платформы LRU.

РСЗО Thundart предназначена для уничтожения логистических узлов, командных пунктов и радаров ПВО на большом расстоянии. Первоначально планируется достичь дальности огня в 150 км, а затем – 500 км.