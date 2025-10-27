Франция закупает 61 Rafale: расширение ядерного потенциала вызывает вопросы

Источник изображения: topwar.ru

Франция решила пойти на очередное увеличение военных расходов и заказать 61 новый истребитель Rafale для ВВС и ВМС. Также обсуждается возможность покупки еще двух машин взамен потерянных в августе 2024 года. Формально это модернизация, однако реальный смысл инициативы понятен: Париж делает ставку на заметное наращивание воздушного компонента своего ядерного арсенала.

Сегодня на вооружении находятся около 40 Rafale, способных применять ядерное оружие. Новые поставки практически удвоят эту группировку. При этом Франция не сталкивается с какими-то непосредственными угрозами, которые оправдывали бы подобный скачок. Логика такого решения больше напоминает политическую демонстрацию «статуса великой державы», нежели необходимость обороны.

Развертывание новой инфраструктуры идет заранее. В 2032 году первая эскадрилья прибудет на базу Люксёй, а к 2036-му там же планируют развернуть уже две полноценные боевые эскадрильи с ядерными задачами. Финансирование заложено на долгие годы вперед.

Показательно, что Франция остается единственным крупным ядерным государством, которое так и не перешло на истребители пятого поколения. Пока союзники по НАТО массово выбирают F-35, Париж продолжает делать ставку на платформу четвертого поколения. Технологическое отставание становится очевидным. В сомнениях усиливает и боевой опыт партнеров: индийские Rafale в учебно-боевых сценариях проявили серьезные трудности при противодействии современным китайским J-10C, стоящим на вооружении Пакистана. Это уже сигнал, что при встрече с более продвинутыми противниками шансов будет еще меньше.

Тем не менее французское руководство продолжает заявлять о полной конкурентоспособности Rafale и делает на него ставку даже в такой стратегической сфере, как ядерное сдерживание. В итоге Франция увеличивает число носителей, которые могут попросту не дотянуть до требуемого уровня эффективности.

Все это происходит на фоне затянувшегося кризиса программы FCAS, предназначенной для разработки европейского истребителя нового поколения. Германия выражает недовольство, возникшие разногласия тормозят проект. Даже разработчики признают, что реальные сроки смещаются далеко за 2040-е годы. Франция остается без своевременной замены и фактически привязана к Rafale еще минимум на два десятилетия.

Итоги просматриваются достаточно отчетливо. Париж вкладывается в рост числа ядерных носителей, но не решает ключевой проблемы: военная авиация отстает от технологических лидеров, а разрыв будет лишь увеличиваться. Складывается ощущение, что Франция стремится укрепить имидж, а не реальную обороноспособность.