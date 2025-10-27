Войти
«Поразит цели в глубоком тылу»: Эстония приобретает южнокорейские РСЗО Chunmoo

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Эстонии подписало соглашение о военном сотрудничестве с Сеулом, которое предусматривает приобретение южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Судя по тому, что ещё предстоит обсуждать детали сделки, окончательный контракт пока что не заключён.

Как пояснили в военном ведомстве, покупка РСЗО Chunmoo дополнит парк американских комплексов HIMARS (первые 6 единиц были переданы весной этого года) и позволит усилить возможности армии по нанесению глубинных ударов по противнику.

K239 Chunmoo разработана компанией Hanwha Aerospace как модульная система, способная вести огонь различными типами управляемых и неуправляемых ракет разнообразных калибров из заменяемых пусковых блоков, в том числе 600-мм тактическими баллистическими ракетами CTM-290 с дальностью полёта 290 км.

Источник изображения: topwar.ru

Применяемые Chunmoo ракеты малой, средней и большой дальности

Каждая ПУ 8x8 оснащена двумя контейнерами, которые можно снаряжать различными боеприпасами. Например, при ведении массированного огня боевую машину можно оснастить 40 ракетами калибра 131 мм с дистанцией полёта примерно 36 км, для повышения точности – 12 239-мм ракетами с GPS/ИНС-наведением и дальностью стрельбы около 80 км.

Возможность применения различных типов боеприпасов позволяет одной и той же пусковой установке оказывать как огневую поддержку подразделениям уровня батальона, так и принимать участие в стратегических операциях, нанося дальнобойные удары.

Для надёжного сдерживания необходима способность поражать цели в глубоком тылу противника, препятствуя сосредоточению сил, логистике и работе командных пунктов задолго до того, как неприятель начнёт угрожать территории Эстонии

- заявили в Минобороны.

  • Обсуждаемое
