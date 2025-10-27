Реактивная тяга: смогут ли повлиять истребители Gripen на ход боевых действий

Киев рассчитывает получить более 100 шведских машин, но реальные поставки и массовое оснащение ими ВВС могут растянуться на десятилетия

Украина договаривается о приобретении шведских истребителей Gripen. На этой неделе было подписано соглашение о намерениях, предусматривающее поставку от 100 до 150 машин. Что представляют собой эти многоцелевые истребители, каков их боевой потенциал, могут ли они повлиять на ситуацию в зоне спецоперации и какова вероятность того, что переговоры приведут к заключению твердого контракта — в материале «Известий».

В чем особенности шведских истребителей Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский объявили о подписании протокола о намерениях по приобретению Украиной от 100 до 150 истребителей Saab JAS 39 Gripen E.

Владимир Зеленский в кабине шведского истребителя Gripen Источник изображения: Фото: x.com

Gripen E — это самая современная модификация шведского истребителя поколения 4++. Первый такой самолет ВВС Швеции получили только в этом месяце. И будут получать еще какое-то количество в ближайшие несколько лет. Gripen E — это, по сути, реализация концепции универсального многоцелевого легкого фронтового истребителя с низкой стоимостью эксплуатации, увеличенной дальностью полета, современным комплексом РЭБ, новым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и возможностью интеграции в современную информационную оболочку боевой операции. Это значит, что Gripen может взаимодействовать с другими информационными системами НАТО и вести с ними обмен информацией — о целях, о других самолетах и не только.

Истребители Gripen состоят на вооружении ВВС Швеции, и их пытаются широко продвигать на экспорт, но до сих пор больших успехов шведские самолетостроители не добились. Gripen приобретены Чехией, Венгрией, ЮАР, Таиландом и Бразилией. Велись переговоры и с несколькими другими странами — потенциал самолета в 1990–2000-е годы оценивался как очень высокий. Но в итоге он конкурирует с американскими F-16 и не всегда успешно. Хотя в среде авиационных экспертов считается, что Gripen в эксплуатации должен быть заметно дешевле американских машин, а по уровню современной начинки и боевых возможностей наравне с ними или даже несколько выше. Сравнение стоимости летного часа с другими европейскими самолетами типа Eurofighter или Rafale также сильно не в пользу последних.

Истребитель JAS 39 Gripen готовится к вылету Источник изображения: Фото: REUTERS/Eva Korinkova

По сравнению с другими подобными самолетами, Gripen должен обладать менее высокими эксплуатационными расходами и значительно большей живучестью, так как изначально создавался для базирования в условиях атак на основные базы ВВС. Самолеты могут взлетать и садиться с обычных автострад, и это всегда было их особенностью. Для Украины это очень важная способность.

Станут ли шведские истребители в таких количествах — не менее 100 машин — грозной военной силой? И да, и нет. Сейчас, например, в распоряжении ВСУ уже есть пара эскадрилий F-16. Заметны ли они и оказывают ли какое-то серьезное влияние на ход боевых действий? Пока нет. В лучшем случае применяются в качестве средства ПВО при отражении атак дронов типа «Герань» и крылатых ракет. На большее они не способны, потому что ПВО и ВКС России владеют небом над линией соприкосновения спецоперации. И никаких серьезных боевых задач украинская фронтовая авиация решать там не может. И если добавить еще 100 самолетов, то вряд ли случится неожиданный качественный скачок. Боевой работы у ПВО и ВКС России прибавится, но ситуация на земле от этого мало изменится.

На что рассчитывает Украина

Фактически было подписано лишь соглашение о намерениях приобретения Украиной от 100 до 150 самолетов Gripen. Сейчас известно, что Зеленский первый самолет хотел бы получить уже в следующем, 2026 году. Но поставки Швеция планирует начать не ранее, чем через три года.

Совершенно не ясны и источники финансирования. Шведы очень уповают на то, что многомиллиардный контракт на производство и поставку самолетов, который займет большую часть шведской промышленности на несколько лет, будет финансироваться из замороженных в Европе российских активов. Такая финансовая схема была бы большой удачей и для Киева, но вероятность ее реализации остается под большим вопросом.

Шведский экипаж готовит истребитель JAS Gripen к взлету Источник изображения: Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Еще один аспект: а в какие действительно сроки Швеция сможет выполнить такой заказ? По 10 самолетов в год — это растянется на 10 лет, то есть с 2029 по 2038 годы? Какова будет финансовая ситуация в Европе даже к 2029 году, пока никто не знает, а уж к 2038 году и подавно. При этом Швеции необходима реконструкция производства, и часть средств — если они вообще будут — пойдет на расширение выпуска самолетов. Иначе контракт действительно растянется почти до 2040-х годов и станет долгостроем столетия.

И главное, смогут ли Gripen противостоять российским самолетам такого же поколения типа Су-35? Никак. Без внешней поддержки это крайне маловероятно — машины разного класса. В воздушном бою Су-35 выглядит намного лучше.

Скорее всего, мы никогда не увидим противостояния Су-35 с самолетами Gripen, ведь в их истории уже было много договоров о намерениях с разными странами, которые так и не завершились реальными поставками. Поэтому стоит подождать конкретики.

Дмитрий Корнев