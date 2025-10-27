Войти
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com
Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сообщил, что ведется поиск компромиссов, которые будут работать для всех сторон

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Россия хотела бы урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, ведется поиск компромиссов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Я полагаю, что мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатическим путем, ведется поиск компромиссов, которые будут работать для всех сторон", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Дмитриев в ответ на вопрос о разочаровании президента США Дональда Трампа ходом переговоров ответил, что "циркулирует довольно много дезинформации" о том, что происходит. 

А Трампу на это до лампочки. Сегодня так,завтра так. Но никогда он не будет действовать в интересах РФ. Может пора нашим дипломатам сойти с козыревских рельсов.
