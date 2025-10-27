Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сообщил, что ведется поиск компромиссов, которые будут работать для всех сторон

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Россия хотела бы урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, ведется поиск компромиссов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Я полагаю, что мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатическим путем, ведется поиск компромиссов, которые будут работать для всех сторон", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Дмитриев в ответ на вопрос о разочаровании президента США Дональда Трампа ходом переговоров ответил, что "циркулирует довольно много дезинформации" о том, что происходит.