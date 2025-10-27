На Украине превратили американские M113 в «ежей»

ВСУ превратили американские БТР M113 в «ежей» с кустарной защитой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обваривать бронетехнику стальными прутьями, превращая машины в «ежей». На ролик, демонстрирующий уничтожение украинских бронетранспортеров (БТР) M113 с кустарной защитой в Харьковской области, обратил внимание Telegram-канал «Черные гусары».

Автор напомнил, что ранее в украинских Telegram-каналах пытались высмеивать подобную защиту российской бронетехники. Однако спустя непродолжительное время ВСУ скопировали это решение.

«В этих двух больших "дикобразах" сложно сразу узнать американские БТР М113. Но это были они, с десантом на борту, выдвигающимся на штурм позиций наших войск», — говорится в сообщении.

На ролике показано уничтожение машин и пехоты противника. Бойцы группировки российских войск «Запад» применяли FPV-дроны и артиллерию.

Ранее в октябре Минобороны России показало работу российского Т-72Б3 с подобной защитой. Танк получил «мангал», прикрывающий башню и корму корпуса. На нем закрепили пучки стальной проволоки, которые могут сбить дрон с курса или вызвать его преждевременное срабатывание.