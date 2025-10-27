Войти
Lenta.ru

На Украине превратили американские M113 в «ежей»

602
0
0
Кадр: Telegram-канал «Чёрные гусары»
Кадр: Telegram-канал «Чёрные гусары».

ВСУ превратили американские БТР M113 в «ежей» с кустарной защитой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обваривать бронетехнику стальными прутьями, превращая машины в «ежей». На ролик, демонстрирующий уничтожение украинских бронетранспортеров (БТР) M113 с кустарной защитой в Харьковской области, обратил внимание Telegram-канал «Черные гусары».

Автор напомнил, что ранее в украинских Telegram-каналах пытались высмеивать подобную защиту российской бронетехники. Однако спустя непродолжительное время ВСУ скопировали это решение.

«В этих двух больших "дикобразах" сложно сразу узнать американские БТР М113. Но это были они, с десантом на борту, выдвигающимся на штурм позиций наших войск», — говорится в сообщении.

На ролике показано уничтожение машин и пехоты противника. Бойцы группировки российских войск «Запад» применяли FPV-дроны и артиллерию.

Ранее в октябре Минобороны России показало работу российского Т-72Б3 с подобной защитой. Танк получил «мангал», прикрывающий башню и корму корпуса. На нем закрепили пучки стальной проволоки, которые могут сбить дрон с курса или вызвать его преждевременное срабатывание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М