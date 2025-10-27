«Похож на звёздный крейсер»: Сингапур спустил на воду корабль Victory

Источник изображения: topwar.ru

Анимация MRCV в окружении беспилотных аппаратов

На сингапурской верфи Benoi компании ST Engineering был спущен на воду Victory – первый представитель серии из шести «многоцелевых боевых кораблей» (MRCV), строящихся для ВМС страны с марта 2023 года. Глава военного ведомства Чан Чун Син сравнил его с вымышленным космическим кораблём, указав, что он похож на звёздный крейсер «Галактика».

Victory, имеющий длину 150 м, ширину до 21 м и водоизмещение 8000 тонн, станет крупнейшим вымпелом на флоте. Дальность хода составляет 7 тыс. морских миль. В десантном отсеке можно разместить до восьми 20-футовых контейнеров различного назначения, например, для решения конкретных боевых задач или оказания помощи при стихийных бедствиях.

Источник изображения: topwar.ru

Спуск на воду MRCV Victory

MRCV позиционируется как симбиоз фрегата и «материнского корабля», несущего беспилотные аппараты – летательные, надводные и подводные. Как пояснил министр обороны, эта концепция напоминает ему научную фантастику – борт будет сопровождать целый рой дронов. Они будут выполнять внушительный перечень задач, для реализации которых в отсутствие беспилотников потребовалось бы несколько обитаемых кораблей.

В корме находится система погрузки и выгрузки, а по бортам краны, предназначенные для развёртывания небольших лодок и беспилотных судов. БПЛА и вертолёты будут использовать большую лётную палубу на корме.

Источник изображения: topwar.ru

Корветы одноимённого класса Victory

Вооружение корабля включает 76-мм морскую пушку Leonardo Strales, две дистанционно управляемые артустановки Rafael Typhoon MK 30c. Ракеты MICA и Aster обеспечат прикрытие с воздуха. Тип ПКР не раскрывается, скорее всего, это будут Blue Spear от Proteus.

За счёт активного внедрения технологий, в том числе ИИ, численность экипажа составляет менее 100 чел.

MRCV, первый из которых будет передан в 2028 году, строятся на замену шести ракетным корветам одноимённого типа Victory, которые состоят на вооружении ВМС Сингапура с 1990-х годов.