«Похож на звёздный крейсер»: Сингапур спустил на воду корабль Victory

Источник изображения: topwar.ru

Анимация MRCV в окружении беспилотных аппаратов

На сингапурской верфи Benoi компании ST Engineering был спущен на воду Victory – первый представитель серии из шести «многоцелевых боевых кораблей» (MRCV), строящихся для ВМС страны с марта 2023 года. Глава военного ведомства Чан Чун Син сравнил его с вымышленным космическим кораблём, указав, что он похож на звёздный крейсер «Галактика».

Victory, имеющий длину 150 м, ширину до 21 м и водоизмещение 8000 тонн, станет крупнейшим вымпелом на флоте. Дальность хода составляет 7 тыс. морских миль. В десантном отсеке можно разместить до восьми 20-футовых контейнеров различного назначения, например, для решения конкретных боевых задач или оказания помощи при стихийных бедствиях.

Спуск на воду MRCV Victory

Спуск на воду MRCV Victory

MRCV позиционируется как симбиоз фрегата и «материнского корабля», несущего беспилотные аппараты – летательные, надводные и подводные. Как пояснил министр обороны, эта концепция напоминает ему научную фантастику – борт будет сопровождать целый рой дронов. Они будут выполнять внушительный перечень задач, для реализации которых в отсутствие беспилотников потребовалось бы несколько обитаемых кораблей.

В корме находится система погрузки и выгрузки, а по бортам краны, предназначенные для развёртывания небольших лодок и беспилотных судов. БПЛА и вертолёты будут использовать большую лётную палубу на корме.

Корветы одноимённого класса Victory

Корветы одноимённого класса Victory

Вооружение корабля включает 76-мм морскую пушку Leonardo Strales, две дистанционно управляемые артустановки Rafael Typhoon MK 30c. Ракеты MICA и Aster обеспечат прикрытие с воздуха. Тип ПКР не раскрывается, скорее всего, это будут Blue Spear от Proteus.

За счёт активного внедрения технологий, в том числе ИИ, численность экипажа составляет менее 100 чел.

MRCV, первый из которых будет передан в 2028 году, строятся на замену шести ракетным корветам одноимённого типа Victory, которые состоят на вооружении ВМС Сингапура с 1990-х годов.

