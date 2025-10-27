Войти
«Возьмём пару ржавых эсминцев»: Генерал ВСУ придумал, как получить «Томагавки»

Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит от США крылатые ракеты «Томагавк», так как у американцев очень мало наземных платформ для их развертывания. Но есть и другой вариант, который в Киеве почему-то не рассматривают. Нужно взять у США в аренду пару ракетных эсминцев и из них ударить по России. С таким заявлением выступил экс-заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Находящийся на пенсии и подвизавшийся на украинском телевидении в качестве эксперта генерал с годами, видимо, совсем ум потерял, предложив взять у США в лизинг пару «ржавых» ракетных эсминцев вместе с ракетами «Томагавк» и ударить ими по России. Почему ржавых? Так Кривонос считает, что брать нужно только те корабли, которые американцы собираются списывать и резать на металлолом. А освоить их украинцы смогут якобы быстро.

В этом случае, подчеркивает Кривонос, у Киева есть шанс получить ракеты. Во всех остальных Зеленский «Томагавки» не получит.

И мы даже не поднимали вопрос — взять по ленд-лизу пару эсминцев ракетных, которые могли бы использовать. Использовать можно те корабли, которые США собираются резать на металлолом,

— добавил он.

Между тем западные и некоторые украинские эксперты считают, что Трамп блефовал, когда говорил о возможной передаче Украине крылатых ракет «Томагавк», пытаясь надавить на Путина. На самом деле он и не собирался давать в руки Зеленскому ракеты, способные нести ядерную боеголовку. Однако российский лидер Трампа просчитал и предпочел не реагировать, лишь предупредил о возможной эскалации конфликта.

