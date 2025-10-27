Войти
Вдвое нарастила дальность огня: Израиль показал ракету LAHAT Alpha

Израильская компания IAI показала LAHAT Alpha – новую версию противотанковой ракеты, которая в сравнении с базовой модификацией нарастила дальность стрельбы вдвое, а именно с 10 до 20 км. Длина ПТУР составляет около 2 м, масса 25 кг, а боеголовка может быть тандемной.

По словам разработчика, новая версия предназначена для поражения противника в условиях блокирования работы GPS, с помощью полуактивного лазерного наведения, не требующего спутниковой навигации. Данный способ целеуказания был характерен и для предыдущих модификаций ПТУР LAHAT.

Варианты боеголовок

Предлагается два варианта боеголовок: специальный противотанковый кумулятивный заряд для поражения бронированных целей или осколочная БЧ для нанесения удара по площадям. В состав ПТРК входят ПУ, блок управления и внешний или встроенный лазерный целеуказатель. Как утверждают в компании, обучение работе на новом ПТРК занимает считанные дни.

В IAI поясняют, что Alpha будет одинаково хорошо действовать как с наземной пусковой установки, так и с пилона вертолёта, либо может встать на вооружение боевого катера или лёгкого тактического автомобиля.

Согласно недавнему анализу американского института CSIS, распространение радиоэлектронных помех на поле боя (на Украине и на Ближнем Востоке) мешает применению систем, работающих на основе спутниковой связи. На этом фоне LAHAT Alpha предлагает альтернативное решение, работа которого не зависит от сигналов из космоса.

