Lenta.ru

«Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

Фото: АО «Концерн «Калашников»
«Калашников»: «Канарейку» с гранатометом приняли на вооружение 40 лет назад

Спецназ Советской армии 40 лет назад получил стрелково-гранатометный комплекс (СГК) «Канарейка», который позволял бесшумно поражать цели. О юбилее разработки рассказал концерн «Калашников».

СГК, который приняли на вооружение в 1985 году, сконструировали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Необходимость в «Канарейке» возникла из-за перехода Вооруженных сил на новые боеприпасы 5,45х39 миллиметров. Новый СГК пришел на смену комплексу «Тишина» на основе автомата под патрон 7,62х39 миллиметров.

В состав комплекса «Канарейка» входила модификация автомата Калашникова АКС-74УБ со складным прикладом и прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-4, а также бесшумный гранатомет калибра 30 миллиметров с кумулятивно-зажигательной гранатой. Она могла пробить броню толщиной 15 миллиметров.

«Канарейка» стояла на вооружении до начала 1990-х годов. Ей на смену пришли бесшумная винтовка ВСС «Винторез» и специальный автомат АС «Вал».

Ранее в октябре стало известно, что Вооруженным силам России досрочно передали партию укороченных автоматов АК-12К, которые позволяют эффективно вести огонь в условиях городской застройки и окопов. Созданный по запросу Воздушно-десантных войск автомат комплектуют прибором малошумной стрельбы.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
