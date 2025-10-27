Войти
Герой РФ Сайбель: дроны не смогут полностью заменить человека в бою

Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Лисицын

При этом Владимир Сайбель отметил, что беспилотники уже изменили ход войны, а СВО показала резкий скачок в технологиях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Беспилотная техника никогда не сможет полностью заменить солдата в условиях вооруженных конфликтов, потому что только присутствие человека является подтверждением взятия под контроль территории. Таким мнением в эксклюзивном интервью ТАСС поделился Герой России капитан Владимир Сайбель.

"Отчасти [дрон] уже заменяет [солдата]. Но факт присутствия человека - это подтверждение успеха в освобождении территории. Пока солдат не зашел на землю, ее нельзя считать полностью освобожденной", - сказал он.

При этом Сайбель отметил, что беспилотники уже изменили ход войны, а СВО показала резкий скачок в технологиях. Современные, при этом доступные технологии стали главным инструментом на поле боя.

Кроме того, по словам героя, вооруженные силы больше не используют тактику наступления большими подразделениями. Сегодня группе из 2-3 солдат по силам задача, для которой раньше требовался батальон или полк. Небольшие группы штурмовиков действуют под прикрытием с воздуха, их работу корректируют дроны.

Сайбель был на СВО с ноября 2022 года. В июле 2023 года во время боя в Серебрянском лесничестве он, командуя ротой, был тяжело ранен, но не покинул поле боя. Награжден орденом Мужества и медалями. 8 ноября 2023 года указом президента РФ Владимира Путина ему присвоено звание Героя России.

Пройдя обучение по программе "Время героев", разработанной для участников и ветеранов СВО по инициативе Путина, был назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД". Кроме того, Сайбель вошел в Генеральный совет партии "Единая Россия" и стал заместителем председателя Комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов.

Россия
Россия
Персоны
Путин Владимир
БПЛА
БПЛА
