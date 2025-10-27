Новицкий ожидает развития космического туризма

Российский космонавт также выразил надежду, что это развитие не будет мешать работе профессиональных космонавтов

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Космический туризм будет становиться более доступным, но его развитие не должно мешать работе профессиональных космонавтов. Такое мнение на полях Открытой недели науки БРИКС+ (проект "Наука 0+") высказал журналистам летчик-космонавт Олег Новицкий.

Он заметил, что космический туризм является "очень дорогим удовольствием".

"Но если вспомнить развитие авиации, то в самом начале тоже летали только единицы. Спустя много лет появились пассажирские самолеты. И сейчас жители Земли могут спокойно купить билеты и слетать из одной страны в другую. Поэтому я считаю, что космический туризм будет развиваться, будет [становиться] более доступным", - сказал Новицкий.

Российский космонавт также выразил надежду, что это развитие не будет мешать работе профессиональных космонавтов.

Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе университета МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.