Источник изображения: topwar.ru
Российский министр обороны Андрей Белоусов побывал с инспекцией в «Южной» группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Там ему показали новейшую наземную роботизированную технику.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.
- сказано в сообщении.
В числе прочего, Андрей Белоусов на передовой ознакомился с автономной платформой для доставки БПЛА. Устройство может перевозить на несколько километров к месту пуска некоторое количество FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Для большей автономности роботизированный комплекс оснащен стационарной зарядной станцией.
Командующий группировкой Александр Санчик сделал доклад о текущей ситуации.
- сообщил военачальник.
Также он рассказал, что в подразделения «южных» поступает вся техника, необходимая для увеличения их мобильности. В частности, бойцы регулярно получают мотоциклы, квадроциклы и багги.
Кроме того, Санчик доложил об освобождении населенного пункта Дроновка в ДНР. По его словам, это произошло в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих «Южной» группировки.