Источник изображения: topwar.ru

Российский министр обороны Андрей Белоусов побывал с инспекцией в «Южной» группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Там ему показали новейшую наземную роботизированную технику.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.

Министр проверил работу пункта управления одного из соединений, заслушал доклады офицеров о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника

- сказано в сообщении.

В числе прочего, Андрей Белоусов на передовой ознакомился с автономной платформой для доставки БПЛА. Устройство может перевозить на несколько километров к месту пуска некоторое количество FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Для большей автономности роботизированный комплекс оснащен стационарной зарядной станцией.

Командующий группировкой Александр Санчик сделал доклад о текущей ситуации.

В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники

- сообщил военачальник.

Также он рассказал, что в подразделения «южных» поступает вся техника, необходимая для увеличения их мобильности. В частности, бойцы регулярно получают мотоциклы, квадроциклы и багги.

Кроме того, Санчик доложил об освобождении населенного пункта Дроновка в ДНР. По его словам, это произошло в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих «Южной» группировки.