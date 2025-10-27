Войти
Военное обозрение

Белоусов на передовой ознакомился с автономной платформой для доставки БПЛА

573
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский министр обороны Андрей Белоусов побывал с инспекцией в «Южной» группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Там ему показали новейшую наземную роботизированную технику.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.

Министр проверил работу пункта управления одного из соединений, заслушал доклады офицеров о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника

- сказано в сообщении.

В числе прочего, Андрей Белоусов на передовой ознакомился с автономной платформой для доставки БПЛА. Устройство может перевозить на несколько километров к месту пуска некоторое количество FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Для большей автономности роботизированный комплекс оснащен стационарной зарядной станцией.

Командующий группировкой Александр Санчик сделал доклад о текущей ситуации.

В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники

- сообщил военачальник.

Также он рассказал, что в подразделения «южных» поступает вся техника, необходимая для увеличения их мобильности. В частности, бойцы регулярно получают мотоциклы, квадроциклы и багги.

Кроме того, Санчик доложил об освобождении населенного пункта Дроновка в ДНР. По его словам, это произошло в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих «Южной» группировки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М