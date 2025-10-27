ВМС Франции с существенным опозданием вернули в строй новейшую АПЛ FS Tourville

Источник изображения: topwar.ru

Французские судоремонтники спустя весьма продолжительное время завершили ремонт многоцелевого подводного атомохода ВМС Франции «Турвиль». Примечательно, что о полной «боеготовности» этой АПЛ сообщалось еще в начале июля текущего года.

17-го октября атомная субмарина была выведена из сухого дока, в котором она пребывала с 5-го августа, и вышла из Тулона в море для проведения ходовых испытаний и проверки работоспособности систем и механизмов док-камеры для подразделений сил спецопераций. Стоит отметить, что эта процедура осуществляется на «Турвиле» впервые.

По всей видимости, командование французских ВМС решило совместить эти виды испытаний, поскольку «Турвиль» откровенно отстает от графиков испытаний и подготовки к своей первой боевой службе. В частности, помимо прочего, не проверена боеготовность ракетного комплекса новейшей французской АПЛ.

По предварительной информации, освободившееся место в сухом доке военно-морской базы в Тулоне в тот же день должна была занять подводная лодка «Дюге-Труэн» (FS Duguay-Trouin), однако, судя по всему, несмотря на многомесячное отставание от графика, техническое обслуживание и ремонт субмарины еще не начался. В настоящее время «Дюге-Труэн» продолжает стоять у причала базы.

Таким образом, у французов в настоящее время из новых лодок пока что в боеготовом состоянии остается только головной «Сюффрен», от закладки до сдачи флоту которого прошло почти полные 13 лет. В случае с «Дюгэ-Труэн» и «Турвиль» темпы, судя по всему, ожидаются аналогичные.