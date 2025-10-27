Войти
Военное обозрение

ВМС Франции с существенным опозданием вернули в строй новейшую АПЛ FS Tourville

540
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французские судоремонтники спустя весьма продолжительное время завершили ремонт многоцелевого подводного атомохода ВМС Франции «Турвиль». Примечательно, что о полной «боеготовности» этой АПЛ сообщалось еще в начале июля текущего года.

17-го октября атомная субмарина была выведена из сухого дока, в котором она пребывала с 5-го августа, и вышла из Тулона в море для проведения ходовых испытаний и проверки работоспособности систем и механизмов док-камеры для подразделений сил спецопераций. Стоит отметить, что эта процедура осуществляется на «Турвиле» впервые.

По всей видимости, командование французских ВМС решило совместить эти виды испытаний, поскольку «Турвиль» откровенно отстает от графиков испытаний и подготовки к своей первой боевой службе. В частности, помимо прочего, не проверена боеготовность ракетного комплекса новейшей французской АПЛ.

По предварительной информации, освободившееся место в сухом доке военно-морской базы в Тулоне в тот же день должна была занять подводная лодка «Дюге-Труэн» (FS Duguay-Trouin), однако, судя по всему, несмотря на многомесячное отставание от графика, техническое обслуживание и ремонт субмарины еще не начался. В настоящее время «Дюге-Труэн» продолжает стоять у причала базы.

Таким образом, у французов в настоящее время из новых лодок пока что в боеготовом состоянии остается только головной «Сюффрен», от закладки до сдачи флоту которого прошло почти полные 13 лет. В случае с «Дюгэ-Труэн» и «Турвиль» темпы, судя по всему, ожидаются аналогичные.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М